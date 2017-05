Eagan High School announces honor roll

By Sun Thisweek

Eagan High School has announced its 2016-17 second trimester “A” honor roll.

Grade 9

Aban Abbas, Rachel Andersen, Jillian Anderson, Kevin Anderson, Luke Anderson, Lindsey Arndt, Wyatt Baillif, Dhruv Balasubramanian, Julia Barger, Adam Bartl, Olivia Bennis, Lily Bensen, Ryan Berg, Madeline Bergh, Jacob Berran, Evan Blom, Iyanna Booth, Annika Bowen, Sarah Braginsky, Lillian Briody, Wyatt Bucki, Aidan Byrne, Isaiah Carlson, Luke Casanova, Dora Castillo Pivec, Jonathan Chambers, Haivy Chau, Ryan Colbert, Lily Dallager, Evan Danich, Kayla Daniel, Mar’kel Day, Fanny Decattoire, Christine DeMarchis, Brock Dierfeldt, Maria Duffy, Olivia Dykes, Kaitlyn Edwards, Ashleigh Erickson, Amanda Ferlita, Mara Fink, Jack Fjalstad, John Flanagan, Christian Foreman, Melanie Foster, Maria Frome, Lauren Gamme, Michelle Ganopolskiy, Dilyet Gebreab, Conner Glaser, Marisa Goffman, Taylor Grebin, Siena Grounds, Andrea Hagape, Reece Harding, Jackson Hedegaard, Kyla Hehr, Katryn Heine, Jessica Herbrand, Katie Huisman, Garrett Iwerks, Samuel Jacob, Shireen Jafferi, Victoria James, Kristen Johnson, Olivia Johnson, Tessa Jones, Aiya Jorde, Eric Josephson, Christine Jurgens, Leah Kellgren, Noah Kipp, Lindsey Klingberg, Katelyn Knutson, Anne Koslowski, Nikolas Kritsas, Nicholas Lawrence, Madeline Lee, Lia Lemieux, Samuel Libaire, Linda Lim, Claire Lindemann, Nathan Lopresto, Kyanna Lounsbury, Kaylyn Madison, Molly Malloy, Derek Manzella, Carly Marsh, Caitlin Martin, Ashley McCann, Sydney McGinn, Miles McGuire, Savanna McKinnon, Emily McMonagle, Maxwell Meekin, Natalie Merrill, Lauryn Miller, Lara Mitchell, Veronica Morse, Claudia Moses, Evan Oakman, Tanu Padma, Devynn Pavek, Tatiana Pereda, Katelyn Pernsteiner, Logan Pfaltzgraff, Alexis Pham, Madelyn Pladson, Torri Presler, Caeden Rainford, Eryn Reddekopp, Kellyn Redlin, Joseph Rollie, Jenna Ruiz, Makenzie Saeger, Matthew Salamone, Emily Schmitt, Jenna Schreiber, Benjamin Schriner, Rani Shah, Sushma Shankar, Amaan Siddiqui, Benjamin Silverglate, Ella Steen, Sophie Stein, Mallory Stiff, Lauren Stokesbary, Natalie Stout, Isaac Swenson, Julissa Tapia-Gutierrez, Jacob Thompson, Daniel Tschida, Robert Valusek, Chayla Velander, Emma Veldhuis, Chi Vo, Anna Wagner, Noah Ward, Lily Weber, Noah Weight, Benjamin Wilary, Katherine Wong, Adelle Woog, Elizabeth Wrightman, Suzanne Wuertz, Yukun Zhou.

Grade 10

Garrison Allen, Marissa Amerongen, Keely Ashton, Abigail Beckman, Marin Bennerotte, Richelle Benusa, Gina Berthiaume, Claire Boller, Mary Boller, Jacie Borman, Jack Bosshardt, Erika Bowe, Erica Broeker, Kendyl Chermak, Elise Cook, Maria Coughlan, Mara Currens, Evan Dahlquist, Mimi Dang, Eric Danner, Grant Davis, Jared Dawson, Annika Dean, Mikaela Demartelaere, Bharti Devi, Safwan Diwan, Nicholas Downes, Anna Duffy, Elisabeth Duffy, Rebecca Edelstein, Kalani Eisele, Elise Elliott, Greta Elliott, Eva Erickson, Hannah Erspamer, Lauren Ferg, Molly Fjalstad, Nirupa Ganesan, Abbey Gebhart, Hunter Goff, Emily Gohar, Khushboo Gupta, Jacob Haley, Morgan Hamernik, Grace Hansen, Greta Hanson, Maison Harder, Jacob Harris, Maverick Hedlund, Sarah Hemingway, Daniel Henderson, Jonathan Henderson, William Heutmaker, Mikayla Hilgeman, Mya Hillerud, Jack Hillesheim, Maya Hintermeister, Malia Horgen, Grace Howard, Kevin Huang, Emily Hull, Dalton Hunstad, Ryan Hurley, Ellie Husemann, Luke Ishman, Kelley Johnson, Bjorn Jonas, Sidney Julian, Adara Kamarainen, Brynn Kamarainen, Riley Kazukiewicz, Grace Kluender, Amber Krahn, Sourish Kundu, Madison Kuznia, Hannah Lamkin, Charlotte Landmark, Avalon Langley, Marguerite LaPlant, Jennifer Lenertz, Dana Lervick, Tavee Long, Nicole Lorang, Rebecca Lundquist, Noah Maddio, Austin Malberg, Jacob Markowski, Andrea McGrane, Dillon McGuire, Abigail McKenzie, Ryan Meekin, Jonah Miklya, Muhammad Mir, Kayla Monson, Elizabeth Moon, Sarah Morin, Colin Moritz, Divya Mouli, Kelsey Mountain, Maggie Murphy, Marina Navarro, Claire Nelson, Lindsey Neumann, Madeline O’Brien, Samuel Oliver, Halle Olson, Ellen Pagois, Megan Palmer, Raunak Pandey, Uma Parhar, Ayush Patel, Rushil Patel, Jonah Pellegrom, Brooke Peplinski, Hayley Persons, Nils Peterson, Megan Plaschko, Anna Pocquette, Lauren Pross, Taylor Purington, Jennie Rapuano, Emma Redlin, Louis Reichenbach, Christian Rosener, Yna Roxas, Jacob Rutzick, Nicole Schaumann, Jason Scheller, Jeremy Schlichting, Aidan Schmidt, Kelsey Schoeberl, Samuel Schoepke, Sarah Schuller, Graham Scott, Grace Seidel, Julia Sexton, Nickolas Sherek, Corinn Sievwright, Jackson Simon, Matthew Simonson, Grace Sjoberg, Kelsey Skoog, Cody Smith, Hnubci Soung, NiaImanii Steele, Riley Stewart, Daradath Sun, Bailey Swanson, Parker Swanson, Lauren Thornton, Mackenzie Thrasher, Keely Tierney, Lindsey Tschetter, Rachel Turin, Jessica Van Wyk, Saksham Vashistha, Derek Vergin, Sydney Vergin, Parker Wainio, Margaret Warnke, Tia Wieden, Alison Wong, Maxim Zagrebelny, Emily Zenner, Cynthia Zhou.

Grade 11

Emily Albert-Stauning, Emma Anderson, Ian Anderson, Lauren Biancamano, Sarah Bloome, Lauren Boike, Brooke Bowe, Collin Brown, Truman Brown, Nicholas Burright, Michael Carlin, Austin Casey, Jeffrey Chen, Lucie Cherel, Marissa Coleman, Amanda Conkel, Anna Connelly, Kelly Coyne, Skyler Doebber, Olivia Dusek, Thomas Edelman, Viola El-afandi, Kailey Everhart, Madison Fagan, Savannah Feterl, Justin Fleming, Quinn Foerster, Lauren Funk, Maggie Gehling, Samuel Gilbertson, Rebecca Ginzburg, Gage Gladhill, Alex Gong, Olivia Gore, Elsie Goren, Gabriela Grecula, Joshua Groven, Andrew Grunklee, Jason Grunklee, Benjamin Harris, Adam Harrold, Shannon Hayes, Benned Hedegaard, Cora Heinzen, Kendra Held, Mace Henry, Breanna Hess, Erika Holm, Alec Horrmann, Ellen Hortsch, Justin Houdek, Bailey Jacoby, Alexandra Jagler, Sarah Jenkins, William Jensen, Immanual John Milton, Eleanor Johnson, Karley Johnson, Nathan Johnson, Nicholas Johnson, Emily Josephson, Lauren Julian, Rachel Kaisler, Michael Kelm, Rachel Kiner, Louis Klausner, Hannah Kojetin, Mya Krahn, Rachel Kram, Katherine Krska, John Krueger, John Krueger, Lillian Krueger, Miriam Lebowitz, Benjamin Leiran, Lucas Leiter, Cassidy Lemieux, Chloe Liew, Benjamin Linden, Jessica Lundquist, Michael Lyne, Collin Madden, Victoria Maidl, Maxwell Marshall, Emma Marsolek, Olivia Masso, Madeline Matsoff, Molly McCay, Shannon McCoy, Julia McLagan, Elizabeth McMahon, Adam McMonagle, Sara McNicoll, Lindsay Meekin, McKenna Melville, Michael Melville, Dane Miller, Kennan Miller, McKenna Miller, Imraan Mitha, Lauren Moy, Alyson Murphy, Daniel Naranjo, Heidi Nelson, Mila New, Jordan Nguyen, Lam Nguyen, Ngoc Tram Nguyen, Ella Nordstrom, Gretchen O’Connor, Grant Oettinger, Madelyn Ogorek, Lars Olson, Michelle Passe, Theresa Passe, Alexia Patton, Joseph Pesik, Reece Peters, Laura Post, Charles Powell, Victoria Radermacher, Lauren Raiter, Swati Rampalli, Atulya Reddy, Hannah Reichenbach, Ricardo Rodriguez, Zachary Sadoff, Pavan Sakhamuru, Colette Sandborgh, Madeline Sandish, Ethan Schachtman, Anna Schmit, Mya Schmitz, Ethan Schnaser, Lauren Schultz, Abigail Schumacher, Ryan Scovil, Maryam Shah Din, Aneesa Siddiqui, Gwyneth Simon, Tanner Skluzacek, Yazhini Solayappan, Charles Stock, Margaret Stout, Jack Stumpf, Angelina Swanson, Mariam Tahir, Elayna Thompson, Emily Tran, David Tschida, Eric Verbeke, Kayla Vrieze, Julia Walker, Anthony Wallace, Samuel Wang, Annie Weight, Christopher Weinberger, Madeleine Westenberg, Parker Wiegert, Katherine Wilmes, Natalie Windels, Anne Wong, Barrett Woods, Jacob Zuzek.

Grade 12

Patrick Acton, Olivia Amundson, Ryan Anderson, Trevor Anderson, Chloe Asuncion, Samantha Baker, William Barber, Elizabeth Bartlett, Alexander Beaudin, Kathryn Beehler, Sophia Bergman, Arunima Bhattacharya, Julia Black, Erin Bucki, Trevor Burgoyne, Katherine Bustillo, Jaewon Byun, Andrew Ching, Patrick Collins, Bryce Collison, Ryan Conroy, Jackson Corum, Grace Coskran, Ana Cukic, Benjamin Czaja, Jaeden Danko, Jonathan David, Morgan Davies, Joshua Dean, Abby Doty, Joel Douglas, Lucas Duffy, Rebecca Eaton, Justin Eccles, Kirsten Elliott, Caroline Evans, Tanya Fenn, Paul Filonowich, Benjamin Flanagan, Erin Flesher, Adam Ford, Megan Gamme, Katherine Garrity, Gabriella Garry, Taylor Gilomen, Sarah Glaser, Luke Gnatkowski, Brooklyn Godes, Benjamin Goffman, Samantha Gray, Lindsey Harris, Justin Haughton, Wynne Hetherington, Paul Hodowanic, Sean Hosch, Dane Hostager, Angela Hugunin, Abinaya Ilavarasan, Seth Jackson, Alyssa Jolliffe, Nicole Jones, Tyra Karel, Annalise Kilgore, Conner Killeen, Autumn Kinchen, Rachel Knutson, Alexa Koch, Cole Krouch, Amanda Lackey, Megan Larsen, Ella Laurent, Jackson Lee, Samantha Leighton, Hanalei Lewine, Shayla Luck, Alyssa Luecke, Justin Luecke, Taylor Luecke, John Lutz, Robert Lyne, Andrew Marell, Lauren Markowski, Danielle Mattson, Anna Matzdorff, Amanda McCann, Michael McCartney, Antonia McGill, Emily McGrane, Maeve McGuire, Kevin McMonagle, Pavel Medlin, Joshua Mihm, Hannah Miles, Mariyum Mir, Daniela Moreno Ahumada, Raechel Murray, Aziza Nazmutdinova, Gregory Norton, Andrew Oestreich, Sara O’Halloran, Jerry Ostrem, Ryan Pagois, Julia Pelton, Katie Plath, Raj Purohit, Mirza Rashid, Melanie Rausch, Jacob Reding, Madeleine Roberts, Joseph Rohlf, Sarah Rutzick, Kayla Ryan, Owen Sackmaster, Luke Schammel, Nathan Schmidt, Carly Schriner, Dylan Schuller, Delaney Sereika, Allyson Sharbo, Emma Slaikeu, Rylee Smith, Madelynne Sobiech, Rathanakpisith Soeun, Samantha Sogge, Nikhil Srikanth, Rachel Standal, Ryan Steger, Samantha Stevens, Rosella Stower, John Streed, Joseph Strobel, Kianna Swanson, Meg Swanson, Mackenzie Thelen, Taylor Thompson, Collin Timmons, Daniel Turin, Jacob Van Wyk, Evan Vander Hoeven, Cecelia Vandervort, Astrid Viktorsson, Steven Wagner, Grant Weis, Hunter Weis, Carter West, Andrew Westgard, Alexis Wiek, Christopher Wiese, Brandon Wilary, Katelin Wood, Breanne Yates.