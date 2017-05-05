Summons – SUMMONS

STATE OF MINNESOTA
COUNTY OF DAKOTA
DISTRICT COURT
FIRST JUDICIAL DISTRICT
FAMILY COURT DIVISION
CASE TYPE: DISSOLUTION
Court File No.19AV-FA-17-992
In Re the Marriage of:
THEOPHILOUS SITIENEI,
Petitioner
And
LATITIA BENJAMIN SITIENEI,
Respondent.
THE STATE OF MINNESOTA TO THE ABOVE-NAMED RESPONDENT:
YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to serve upon Petitioners attorney an Answer to the Petition for Dissolution of Marriage which is herewith served upon you, within thirty (30) days after service of this Summons upon you, not including the day of service. If you fall to do so, judgment by default will be taken against you for the relief demanded in the Petition.
THIS SUMMONS IS AN OFFICIAL DOCUMENT THAT AFFECTS YOUR RIGHTS. READ THIS SUMMONS AND ATTACHED PETITION CAREFULLY. IF YOU DO NOT UNDERSTAND IT, CONTACT AN ATTORNEY FOR LEGAL ADVICE.
The object of this proceeding is a dissolution of the marriage relationship and such division of property involved as the Court finds just.
This proceeding does involve real property purchased after separation.
NOTICE OF TEMPORARY RESTRAINING AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PROVISIONS
(Minn. Stat. 518.091, subd. 1)
UNDER MINNESOTA LAW, SERVICE OF THIS SUMMONS MAKES THE FOLLOWING REQUIREMENTS APPLY TO BOTH PARTIES TO THIS ACTION, UNLESS THEY ARE MODIFIED BY THE COURT OR THE PROCEEDING IS DISMISSED:
(1) NEITHER PARTY MAY DISPOSE OF ANY ASSETS EXCEPT (I) FOR THE NECESSITIES OF LIFE OR FOR THE NECESSARY GENERATION OF INCOME OR PRESERVATION OF ASSETS, (II) BY AN AGREEMENT IN WRITING, OR (III) FOR RETAINING COUNSEL TO CARRY ON OR TO CONTEST THIS PROCEEDING;
(2) NEITHER PARTY MAY HARASS THE OTHER PARTY; AND
(3) ALL CURRENTLY AVAILABLE INSURANCE COVERAGE MUST BE MAINTAINED AND CONTINUED WITHOUT CHANGE IN COVERAGE OR BENEFICIARY DESIGNATION.
IF YOU VIOLATE ANY OF THESE PROVISIONS, YOU WILL BE SUBJECT TO SANCTIONS BY THE COURT.
(4) PARTIES TO A MARRIAGE DISSOLUTION PROCEEDING ARE ENCOURAGED TO ATTEMPT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PURSUANT TO MINNESOTA LAW. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INCLUDES MEDIATION, ARBITRATION, AND OTHER PROCESSES AS SET FORTH IN THE DISTRICT COURT RULES. YOU MAY CONTACT THE COURT ADMINISTRATOR ABOUT RESOURCES IN YOUR AREA. IF YOU CANNOT PAY FOR MEDIATION OR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, IN SOME COUNTIES, ASSISTANCE MAY BE AVAILABLE TO YOU THROUGH A NONPROFIT PROVIDER OR A COURT PROGRAM. IF YOU ARE A VICTIM OF DOMESTIC ABUSE OR THREATS OF ABUSE AS DEFINED IN MINNESOTA STATUTES, CHAPTER 518B, YOU ARE NOT REQUIRED TO TRY MEDIATION AND YOU WILL NOT BE PENALIZED BY THE COURT IN LATER PROCEEDINGS.
Dated: April 10, 2017
TOP LAW PLLC
By: /s/ Aneta Lennartson
Aneta K. Lennartson
(MN# 0390288)
2500 West County Road 42
Suite 160
Burnsville, Minnesota 55337
Phone: 888.214.6042
Facsimile: 888.855.5895
Email: [email protected]
ATTORNEY FOR PETITIONER
Published in the
Burnsville-Eagan Sun Thisweek
May 5, 12, 19, 2017
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